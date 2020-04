Rome, négociations avec Friedkin à refaire: Pallotta cherche de nouveaux acheteurs?

La négociation entre Pallotta et Friedkin tout est à refaire. En décembre dernier, il y avait presque la fumée blanche définitive. Un accord proche de 700 millions d’euros. Maintenant, bien sûr, à la suite de tous les derniers événements internationaux, l’accord a complètement disparu.

Une négociation à refaire

Maintenant, la valeur de l’ensemble du système de football a chuté, et donc aussi celle du clubAS Rome a connu une baisse de sa valeur. Selon Il Corriere dello Sport, les 700 millions convenus en décembre 2019 sont désormais excessifs. En outre, il y a aussi la possibilité que l’achat du club par Friedkin pourrait définitivement bondir, forçant Pallotta à chercher de nouveaux acheteurs. Certes, cependant, maintenant, il n’y a pas d’accord et la négociation devra recommencer à zéro.