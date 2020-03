Rome, Pellegrini: “Je ne serai jamais Totti. Francesco est une légende, un champion”

Le milieu de terrain rom Lorenzo Pellegrini il a répondu aux questions des fans via le canal Twitter officiel du club. Parmi les nombreux sujets abordés également les débuts en jaune et rouge avec Rudi Garcia: “Rudi Garcia avant chaque match a frappé à la porte de tous les joueurs pour donner bonne chance et donner les dernières directives. Ce jour-là, il m’a dit de me tenir prêt Une fois, il y avait une certaine peur. C’était une période difficile et nous gagnions 1-0 avec un but de Daniele. Une fois sur le terrain, tout devenait plus facile. L’avant et l’après étaient plus excitants que le jeu en soi “.

Vous sentez-vous comme Totti?

“Sur ce, il est juste de passer deux mots: je ne serai jamais Francesco, il est une légende, un champion, un point de référence. Évidemment, je suis très heureux d’entendre ces choses dire, mais Francesco est Francesco et comme lui, il ne naîtra pas autre.” Je suis Lorenzo “.

À qui ressemblez-vous au football?

“Je ne peux pas dire à qui je ressemble, je n’aime pas faire de comparaisons, j’essaie juste d’être le meilleur Lorenzo à mettre à la disposition des Roms.”