Rome, Pellegrini révèle: «Florenzi souffrait» | marché

Laurent Pellegrini, milieu de terrain du Rome, a parlé à la chaîne officielle du club d’Alessandro Florenzi: “Ce fut un moment triste car quand on a un ami, un frère qui part, ce n’est jamais facile de le saluer. Alessandro a été exceptionnel ces derniers mois, ce n’était pas facile et je ne parle pas de questions techniques. Personne n’aime jouer aux jeux. Il a géré la situation en tant que capitaine, jamais un mot hors de propos, il est toujours venu sur le terrain avec un sourire. Ceux qui l’ont connu connaissaient sa souffrance. Nous sommes comme des enfants qui sont éloignés des bonbons. Je lui ai dit d’être heureux. il le mérite. Et pour le moment, malheureusement, il en avait besoin de plus. ”