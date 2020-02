Rome, Petrachi a choisi l’arrière gauche de l’avenir | marché

Le premier renfort pour la prochaine saison pourrait être Carlos Augusto. Selon le Corriere dello Sport, le ds jaune et rouge a déjà bloqué le joueur brésilien des Corinthians pour juin. L’arrière gauche il peut également jouer le rôle de défenseur central. Cette saison, il a déjà disputé 22 matches et marqué un but en championnat.