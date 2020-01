Rome, Politano a sauté le but est Shaqiri: contacts avec Liverpool

SONDAGE

La blessure de Nicolò Zaniolo et l’accord passé avec l’Inter pour l’échange entre Leonardo Spinazzola et Matteo Politano ont forcé la Roma à se replonger sur le marché à la recherche d’un étranger. Et le club Giallorossi, selon Sky Sport, aurait pu reprendre ses fonctions pour Xherdan Shaqiri: il y aurait eu les premiers contacts pour comprendre si Liverpool pouvait s’ouvrir au prêt avec droit de rachat.

17.01 23:15 – Rome, Politano sauté le but est Shaqiri: contacts avec Liverpool

17.01 23:00 – Depuis la France: PSG sur Koulibaly. Offert un contrat de 12 millions par an

17.01 22:45 – Laxalt reste à Turin: la proposition de Majorque rejetée

17.01 22:30 – Milan-Olmo, les agents bloquent tout: 7 millions de commissions demandées

17.01 22:15 – Rome, fait pour Ibanez. Lundi l’échange de documents

17.01 22:00 – Milan, d’Espagne: premiers contacts avec Valence pour la vente de Suso

17.01 21:57 – liveExchange sauté! Politano revient à Milan, Spinazzola à Rome

17.01 21:45 – Lecce, Rossettini: “Inter top même si nous avons fait le match parfait”

17.01 21:34 – tmwInter, Politano revient à Milan: pas de déclaration à Fiumicino

17.01 21:30 – Naples, contrat de 5 ans pour Rrahmani. Restez à Hellas jusqu’en juin

17.01 21:15 – Fiorentina, également Hellas Verona sur les traces de Ceccherini

17.01 21:00 – Inter, les premiers mots de Young: “Je suis là pour gagner”

17.01 20:45 – Juventus, également sur le banc hier: la tentation de Milan revient pour Emre Can

17.01 20:34 – tmw Shakhtar Donetsk veut Pradé: rencontre avec un émissaire

17.01 20:30 – TOP NEWS 20 heures – Young-Inter, c’est officiel. Higuain rêve de la Ligue des champions

17.01 20:23 – tmwGenoa, Gumus out: l’Antalyaspor s’en occupera

17.01 20:15 – Inter, Vecino sortant: outre la Fiorentina et Séville il y a Tottenham

17.01 20:08 – CR7 et fitness, l’ami révèle: “A 2.30 pas de SPA, il m’a emmené courir”

17.01 20:08 – liveInter, Young est nerazzurro: il y a l’annonce officielle du club

17.01 20:04 – officiel Ashley Young est un nouveau joueur Inter

17.01 20:00 – tmwnewsJeune premier coup de l’Inter. Naples en quête de rédemption

17.01 19:54 – tmwInter, Young a signé. La première interview a également été publiée

17.01 19:45 – Derby de Milan pour Kurzawa. Mais le joueur préfère Arsenal

17.01 19:30 – focus Football étranger, les 10 événements officiels les plus importants de la semaine

17.01 19:26 – Sassuolo, insertion sur Bonifazi: le KO de Ferrari ravive le marché

17.01 19:23 – Higuain: “J’ai joué et marqué au sommet. Maintenant je veux juste la Ligue des Champions”

17.01 19:15 – Du Brésil, Rome s’intéresse à Soares mais au Portugal nie

17.01 19:12 – Samp, Gabbiadini: “Avec la Lazio pour gagner. J’ai raté trop de buts”

17.01 19:06 – Rabiot: “Kulusevski a du potentiel. Mais dimanche il ne sera qu’un adversaire”

17.01 19:00 – focusSerie A, les 10 événements officiels les plus importants de la semaine

1er étage

Le marché des transferts a démarré et la semaine qui s’achève a donné plusieurs renforts au marché. Quels sont les plus importants? Nous vous le rappelons ici. Pour mémoire, nous n’avons considéré que les offres annoncées de lundi à aujourd’hui: pour cette raison, …