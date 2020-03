Rome, près du renouvellement de Santon: la situation

Nous savons, nous vivons dans un moment surréaliste et avec la Serie A en veille et l’incertitude généralisée quant à la fin du Championnat, parler de football n’a jamais été aussi difficile. Mais tôt ou tard, l’urgence passera et les clubs ne peuvent certainement pas se permettre d’être laissés pour compte.

Il semble l’avoir compris Rome: le club Giallorossi, en effet, serait déjà tourné vers l’avenir, en commençant à penser au sort de ses joueurs. Pour l’instant, l’intention semble être d’armer David Santon, l’ancien arrière latéral qui est arrivé dans la capitale à l’été 2018 et qui compte actuellement 41 matches avec le club de Viale Tolstoj.

Premières conditions de renouvellement

Selon ce que rapporte la Gazzetta dello Sport, en fait, le club Giallorossi serait prêt à prolonger le contrat du défenseur jusqu’à 2024, bien que le délai actuel soit prévu pour juin 2022.

Rien ne presse, mais apparemment Rome a déjà des idées claires.