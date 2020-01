Rome qui tisse le marché en Espagne, Villar et Perez arrivent. Pour Florenzi, l’accord change

ROME. Journée riche en actualités à Rome, le club Giallorossi a en effet défini deux opérations importantes pour le présent et pour l’avenir. En fait, le milieu de terrain de 21 ans est arrivé d’Elche Gonzalo Villar, alors que de Barcelone du même âge Carles Perez ce qui comblera le vide laissé par Zaniolo.

JEUNES TALENTS

avec moins de 20 millions d’euros les Giallorossi sont assurés de deux perspectives sur lesquelles Monsieur Fonseca devra clairement travailler, le temps disponible est cependant tellement important que les deux vont signer un contrat de quatre ans avec le club de la capitale. Prêt à sec pour Villar avec obligation de remboursement, même formule pour Perez qui n’aura pas de “recompra” mais Barcelone conservera probablement un droit de premier refus au cas où une proposition tentante viendrait pour le garçon et le club Giallorossi dans les années à venir. Face aux engagements, il n’y a pas de problèmes particuliers, Petrachi s’est installé 600 mille le plafond minimum à partir duquel commencer pour le milieu de terrain, et 2 millions d’euros pour l’offensive extérieure.

MISSIONS DE CHAPITRE

De plus en plus vers Valence l’arrière complet Alessandro Florenzi, l’Européen approche et le joueur demande de l’espace et une confiance totale. L’accord semblait avoir été bloqué en raison d’une formule difficile à trouver, mais finalement la volonté des parties de dire au revoir a prévalu. L’arrière flexible sera prêté au club espagnol, il reste à voir si ce dernier aura un montant prédéterminé pour la rançon ou si à la fin de la saison le garçon devra nécessairement rentrer à Rome.