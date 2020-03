Rome, rêve de Castrovilli dans le milieu de terrain “vert” de Fonseca

S’il existe un département où le Rome il semble déjà structuré pour l’année prochaine et à moyen et long terme, c’est le milieu de terrain. de Veretout à Villaren passant Cristante et Diawara, il n’y a aucune situation contractuelle en suspens. Tous les joueurs mentionnés ont été achetés de façon définitive et aucun, à l’exception de certaines rumeurs de marché qui verraient Cristante en orbite avec la Juve dans un échange hypothétique avec Mandragora. Pour l’instant, rien de concret, mais seulement une idée étant donné les bonnes relations entre les deux clubs.

GREEN LINE – Le club Giallorossi devrait donc confirmer la médiane de cette saison en bloc. Un avantage pour Fonseca, ce qui pourrait repartir de joueurs qui, après quelques instants de buée, ont en tout cas montré qu’ils pouvaient aussi être compétitifs face aux meilleures équipes. Pour faire sourire Rome, il y a aussi le facteur d’enregistrement du milieu de terrain. Si on ajoute Pellegrini et Zaniolo, l’âge moyen est de 23 ans avec Veretout pour agir en tant que “senior” en service avec 27 ans. Une assurance pour l’avenir sur le terrain et pour les fonds du bien, Pallotta ou Friedkin que c’est.

RÊVE – Avec un département déjà construit, Petrachi (ou qui que ce soit pour lui) aura plus de temps pour se concentrer sur un tir qui complète un package bien rempli au milieu de terrain. Le rêve est représenté par Gaetano Castrovilli de Fiorentina. Sur le joueur non seulement Roma, mais aussi l’Inter. Les Giallorossi peuvent toutefois compter sur quelques homologues techniques très bienvenus dans la maison violette. de Florenzi à Riccardi, deux noms qui pourraient réduire la demande du club pour Commisso. Le profil coïncide alors avec ce qui est recherché dans le foyer rom: jeune, avec de bons espoirs et un engagement à portée de main. Le salaire ne devrait pas être un problème et les bons offices entre les deux clubs, maintenant que Baldissoni s’est éloigné des négociations sur le marché des transferts, pourraient faire la différence.