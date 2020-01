Rome, rupture des croisés pour Zaniolo: chirurgie programmée

«Suite au traumatisme de l’entorse subi pendant le match, Nicolò Zaniolo a signalé la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec lésion méniscale associée. Demain, il sera opéré. Allez Nicolò! ”.

Avec ce tweet, le Rome officialise le préjudice grave subi par Nicolò Zaniolo lors de la défaite 2-1 au Stade olympique contre la Juventus. Le milieu de terrain de Giallorossi a cassé le ligament croisé antérieur de son genou droit et sera opéré lundi 13 janvier à la Villa Stuart. Mauvaise nouvelle pour l’équipe de Paulo Fonseca et pour l’équipe nationale de Roberto Mancini, qui craignent désormais pour un Européen que Zaniolo rêvait de jouer en tant que protagoniste et qui risque désormais de s’estomper.

Le tweet

Suite au traumatisme de l’entorse subi pendant le match, Nicolò Zaniolo a signalé la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec lésion méniscale associée.

Demain, il sera opéré.

Allez Nicolò! pic.twitter.com/AT4uUS2h4C

