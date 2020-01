Rome, Santon: “Vous ne pouvez pas prendre un but comme celui-ci, entre moi et Mancini …” | Serie A

L’arrière complet du Rome David Santon est intervenu sur le micro de Sky Sport à la 45e minute du match contre Gênes: “Je suis en colère parce que nous n’avons pas à rattraper un tel but à la fin de la première mi-temps. Nous allions bien, nous le gérions bien, nous faisions tourner la balle et tôt ou tard l’espace Dommage juste pour ce but à la fin de la première mi-temps. Peut-être que nous revenions encore, la longue balle était entre moi et Mancini. Essayons maintenant de la gagner. ”