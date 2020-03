Rome, signature de Friedkin en route. Premières idées sur le nouveau tableau

Demain, écrit Corriere dello Sport ce matin, les signatures sur le transfert de propriété d’As Roma devraient venir des mains de James Pallotta à celles de Dan Friedkin. La situation, nous lisons, est assez claire et l’opération ne s’est ralentie qu’en raison de la situation économique européenne délicate, mais il ne semble plus y avoir de problèmes. Et dans ce sens, Friedkin aurait déjà en tête l’idée de gérer sa Rome, avec un conseil d’administration composé d’une dizaine de personnes de confiance, dont son fils Ryan (qui devrait devenir vice-président) et l’avocat Marc Watts.