Rome, Smalling: «Je pourrais rester ici longtemps. Et sur Fonseca … ‘| marché

L’avenir de Chris Smalling est encore incertain. Le défenseur ouvre cependant une fenêtre pour Rome: «Nouveau pays, nouvelle expérience. Mais compte tenu de la façon dont je me suis installé, l’amour que j’ai ressenti, en particulier de la part des fans mais de tout le monde en général à Rome, sera une décision intéressante à prendre. Certains des autres joueurs m’ont dit que si vous donnez tout sur le terrain, l’amour que vous pouvez recevoir dans cette ville est incroyable. C’est exactement ce que ma famille et moi avons vécu. Je pourrais rester longtemps. ” Rome et Manchester n’ont inclus aucune clause de rachat dans l’accord, mais Smalling n’a pas été surpris par ce choix: “Pas vraiment. Même lorsque je leur ai parlé, nous nous sommes dit: «Nous avons une bonne saison, nous espérons que tout se passera bien, que l’équipe réussira et moi aussi». À la fin de la saison, nous nous rencontrerons. C’était le plan au début de la saison et évidemment nous n’avons pas encore fini, donc à la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. “

FONSECA – À propos des paroles de Fonseca et des raisons pour lesquelles Smalling a choisi la Roma l’été dernier, il déclare: “C’est fantastique de les entendre et d’avoir la confiance du manager, de l’entraîneur et des autres joueurs. Cela m’aide à bien faire sur le terrain. Pourquoi les Giallorossi? Lorsque j’ai évalué toutes les offres que j’avais, il n’y avait rien de mieux que Rome. ”

UNITED – À propos de l’entraîneur de United Solskjaer: «Je lui ai parlé. Les années précédentes, j’avais l’habitude de jouer dans presque tous les matchs quand j’étais en forme. “