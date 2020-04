“Rome? Tant que Pallotta est là, je n’entre pas à Trigoria. Quand j’amène mon fils, je pleure”

Francesco Totti est de retour pour parler de la Rome, cette fois il l’a fait dans un agréable instagram direct avec son ami et ex partenaire Luca Toni. L’ancien capitaine de Giallorossi a retracé les moments de ses adieux au football et sa relation troublée avec Pallotta.

Voici les mots du numéro 10 historique de Rome.

Totti: «Je ne voulais pas arrêter. Tant que Pallotta est là, je ne retourne pas à Trigoria “

«Si je m’arrêtais parce que je ne voulais pas quitter Rome? J’ai fait ce choix de vie, je ne voulais pas ruiner tout le chemin fait juste pour continuer une année supplémentaire. Rien n’a changé, tant sur le plan économique que sportif. Je savais que si j’étais bien physiquement et mentalement et je voyais que pendant l’entraînement, je pouvais encore donner le mien, je n’étais pas le deuxième. Je sais que je n’aurais pas joué tous les matchs, je ne suis pas stupide, mais y rester j’aurais aidé les jeunes, l’environnement, le coach. J’aurais été disponible en période de difficulté “

L’ancien capitaine dit alors:

«J’aurais été content même de ne pas jouer, j’aurais fait partie du groupe. Chaque fois que j’entrais, le stade s’éclairait, c’était bon pour moi et mes coéquipiers. Mais il y a toujours une fin, nous en manquerions plus. Le problème est que certaines personnes m’ont dit que je déciderais, puis le moment est venu où elles m’ont mis de côté. J’ai été déçu car j’ai tout donné pour la Roma. J’aurais aussi coupé ma jambe “

Sur la relation difficile avec Pallotta et les autres managers:

«Tant que c’est le cas, je ne pense pas que je reviendrai à Trigoria. Chaque fois que j’amène mon fils Cristian, je reste en dehors des portes, je reste dans la voiture et parfois j’ai envie de pleurer en pensant qu’après 30 ans là-dedans je ne peux plus y entrer “