Rome, un dimanche reposant exaspère les fans | Serie A

Perez dans la discothèque, Dzeko au déjeuner au bord de la mer, souriant Fonseca à Sienne. Les images sociales de Rome en vacances deux jours après le flop avec Bologne ont rendu les fans furieux. Entre radio et réseaux sociaux, les fans ont évacué tout leur mécontentement pour la saison de Giallorossi. Comme dit hier, les photos sont apparuesles Mancini pour le déjeuner à Fregene, Pellegrini à Ostie, Dzeko à Santa Severa, Villar au centre, Carles Perez à la discothèque et Kalinic au zoo. “Personne ne dit qu’ils devaient rester en isolement – l’un des nombreux commentaires des dernières heures – mais ils ne devraient pas non plus faire étalage de leur sérénité de cette façon. Et nous devrions nous sentir mal à ce sujet”.