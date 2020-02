Rome, un objectif atteint en Europe mais l’incapacité à remonter demeure

la Rome passer le virage contre le gentleman et aujourd’hui à 13 ans il découvrira son adversaire en huitièmes de finale. Le résultat maximum avec l’effort minimum pour les Giallorossi qui n’ont pas donné de continuité à la bonne performance de dimanche dernier face à la Lecce. Un 1-1 suffisant pour atteindre l’objectif, mais cela ne satisfait pas Fonseca en termes de jeu et d’intensité. Avant le match, on lui a demandé à quel point son équipe était proche du modèle Atalanta et la réponse était sèche: “Mon football est différent.” Certes, les principes sont différents et un cours de quatre ans contre un (celui de Giallorossi) commencé en juillet dernier n’est pas comparable.

comebacks – Dans certains cas, cependant, Rome devrait essayer de s’inspirer de l’équipe de Bergame, maître dans la récupération des situations défavorisées. Sans surprise dans Serie A elle est en première place pour les points récupérés après être descendu en dessous. C’est arrivé quatorze fois et 19 points ont été remportés à la maison. Une performance pratiquement opposée à Rome qui occupe dans ce classement la quatrième dernière position. Le Giallorossi 9 fois dans le championnat a été désavantagé et seulement avec le SPAL ils ont réussi à renverser le résultat de 0-1 à 3-1. Viennent ensuite 7 défaites et 1 match nul avec un total de seulement 4 points récupérés. En étendant la discussion aux coupes, le score ne s’améliore pas, au contraire. en Ligue Europa perdu contre le Gladbach après être passée sous un filet et hier elle n’a récupéré que partiellement en arrachant la qualification au gentleman. Même dans Coupe d’Italie en quart de finale contre le Juventus à l’intervalle, l’équipe de Sarri il était 3-0 et à la fin du match, le résultat était de 3-1. Bref, c’est un Rome incapable de réagir la plupart du temps et qui pour l’instant doit dominer le jeu pour le gagner. Après tout, c’est le miroir jaune et rouge de 2020: indéchiffrable, inconstant et un peu timide.