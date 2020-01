Rome, urgence accidentelle: contre la Juventus c’est un code rouge

la Rome ne semble pas encore sorti de la crise accidents cela la tourmente depuis plusieurs mois maintenant. Malgré quelques récupérations fondamentales, la tempête n’est pas encore passée et elle pourrait tomber avec toute sa violence ce week-end. Une véritable annulation pour Fonseca et le personnel, qui prépare soigneusement le dernier match de la première étape, pas une course comme les autres: en fait, dimanche soir ce sera le tour de la Juventus à l’Olimpico, un match qui en dit long sur le potentiel et les ambitions de l’équipe Giallorossi en vue de la seconde moitié de saison.

Rome, crise des blessures avant la Juventus

Une course aussi importante que compliquée à affronter pour le Capitole. Pas seulement parce que devant les gars de Fonseca il y aura les champions d’Italie, mais aussi à cause d’une nouvelle urgence accidentelle qui a décidé d’investir Trigoria. Tel que rapporté par calcioomercato.com, en fait, Mkhitaryan ne verra pas le terrain pendant au moins 20 jours, un problème physique qui s’ajoute à ceux des personnes déjà connues Kluivert, berger, Zappacosta et Cristante. avec Spinazzola en raison peut-être d’une attaque de grippe, les Rome ils se compliquent: peu de joueurs sur le banc et des choix forcés en attaque, où seuls sous et Kalinic – des joueurs qui sembleraient être en marge du projet – pourraient être disponibles pour prendre le relais de ceux qui sont désormais très titularisés.