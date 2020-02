Rome, Zinetti: «Pau Lopez reste un excellent gardien de but. Et sur Fonseca … ‘| Serie A

Giusepe Zinetti, ex de Rome et de Bologne, s’est entretenu avec les microphones du Centro Suono Sport pour parler du défi de vendredi et de la mini crise de Pau Lopez

Quel sera le match Rome-Bologne?

«Je vous souhaite un bon match de football. Les Roms de Reggio Emilia, je pense, ont payé pour le Derby, peut-être étaient-ils mentalement épuisés. Ce doit être la course à la rançon, le peuple romain attend une réponse. “

Le Derby aurait-il pu jouer si bien et ne pas gagner aurait-il laissé des scories?

“L’aspect psychologique est presque plus décisif que l’aspect physique, mais je ne peux pas dire combien cela a influencé”.

Pourquoi Pau Lopez fait ce non-sens du derby?

“Je ne sais pas. Techniquement, il était logique de l’accompagner avec sa main ouverte, peut-être trop de sécurité. Si mon gardien de but l’avait fait, je lui aurais demandé la raison de ce geste ».

L’entraîneur doit-il le gronder?

“Si c’est trop de sécurité, oui.”

Vous aimez Pau Lopez?

«Oui, il convient parfaitement au football moderne. Il est bon, peut lire des situations et a une bonne technique. Sans aucun doute un excellent gardien de but. Vous pouvez être calme. “

Aimez-vous tirer sur le jeu d’en bas?

“A Cagliari en 1997, nous jouions déjà par derrière. Ils m’ont dit que nous risquions de faire mal paraître le gardien de but (Scarpi, ndlr). C’est une façon d’exploiter l’extrême défenseur en plaçant l’action en 11 contre 10 “.

Qu’est ce que tu pense de Paulo Fonseca?

«Jusqu’à 3-4 matchs il y avait bien. J’aime la philosophie du jeu et l’empreinte qu’elle a donnée à l’équipe. Au cours des derniers matchs, la Roma n’a pas donné de continuité aux performances et les joueurs ont moins de tranquillité d’esprit lors des essais. “

La Roma arrivera-t-elle en Ligue des champions?

«À savoir (rires, ndlr). S’il peut y jouer mais cela dépend aussi d’Atalanta. “

Quels souvenirs gardez-vous de votre période romaine?

«De ce groupe, je me souviens avec plaisir de Sebino Nela, des gardiens Peruzzi et Cervone, puis de Comi, Salsano. Nous étions un bon groupe. “

Le meilleur et le pire moment de Rome?

“Le premier derby (2 décembre 1990, éd.), Une émotion indescriptible. Le pire, la disparition du président Viola: un homme magnifique qui vous a tout donné. ”

Que s’est-il passé en demi-finale de Coppa Italia lorsque vous et Cervone avez été expulsés par l’arbitre Pezzella?

«Quelque chose dans le passage souterrain, peut-être confondu ma voix avec celle d’une autre. Même après des années, je n’ai jamais expliqué cette décision. ”

L’attaquant le plus fort contre lequel il a joué?

“Diego Armando Maradona, mais aussi van Basten n’était pas mauvais (rires, ndlr)”.

Le gardien de but italien le plus fort?

“Gigio Donnarumma”.