Romelu Lukaku a dit à ses coéquipiers de défier les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer

L’ancien attaquant de Manchester United, Romelu Lukaku, a dit à ses coéquipiers d’ignorer les instructions du manager lors de la défaite 4-0 de la saison dernière contre Everton, selon The Athletic.

Les Red Devils ont mieux performé cette fois-ci, gérant un match nul 1-1 contre les Toffees lors du match que la saison dernière Ole Gunnar Solskjaer a décrit comme «le plus bas qu’il avait été» depuis qu’il est devenu entraîneur de United.

United a perdu 4-0 ce jour-là dans ce que le patron a carrément appelé «capitulation». Mais lors de la conférence de presse d’avant-match pour le match d’hier, il a déclaré: «Je peux, la main sur le cœur, dire à 100% que ces garçons n’abandonneront jamais comme cette équipe. Ce sont les garçons avec lesquels nous voulons construire la prochaine équipe. »

Et The Athletic pense que certains joueurs en particulier ont perturbé la débâcle de la saison dernière, Romelu Lukaku étant le pire contrevenant.

“L’attaquant savait qu’il voulait partir à ce stade et The Athletic a été informé qu’il avait été entendu conseiller à ses coéquipiers où ils devaient jouer – contrairement aux croyances du manager”, affirme le média.

Il n’est pas surprenant que Lukaku était mécontent à l’époque, car il a lui-même fait référence à des désaccords avec le Norvégien.

“Une fois que j’ai appris que Solsjkaer avait l’intention de me mettre sur l’aile, j’ai su que mon séjour à Manchester United était terminé”, a-t-il déclaré à Corriere dello Sport.

Et, comme le rapporte The Telegraph, en réponse à Solskjaer disant: «Quand vous voulez jouer avec ce genre d’attaquant, c’est cet homme cible», Lukaku a répondu: «Beaucoup de gens essaient de faire de moi le joueur que je ne suis pas … Ils pensent que je suis comme le grand type traditionnel, qui poste tous les défenseurs, tient le ballon puis le joue et fait venir d’autres joueurs. Eh bien, je ne suis pas ce type de mec.

Les différends entre les entraîneurs et les joueurs font bien sûr partie intégrante du jeu, mais ce qui est peut-être choquant à propos de la réclamation de l’Athletic est le manque de professionnalisme de Lukaku pour essayer de mener une mutinerie sur le terrain en encourageant ses coéquipiers à ne pas respecter les ordres.

Bien que le manager ait été critiqué pour avoir laissé le belge partir cet été sans avoir identifié de remplaçant, les informations donnent un aperçu de la perturbation de l’attaquant dans le vestiaire United.

