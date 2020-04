Romelu Lukaku révèle le meilleur jeune de Manchester United à Mason Greenwood

L’ancien homme de Manchester United, Romelu Lukaku, a choisi Mason Greenwood comme le meilleur jeune du club, réitérant la conviction des fans.

Le produit de l’académie a puissamment impressionné cette saison, pénétrant avec succès dans l’équipe première.

En fait, Greenwood est à la troisième place en ce qui concerne le plus grand nombre de buts marqués pour United cette saison, juste derrière le duo plus mature et expérimenté d’Anthony Martial et Marcus Rashford.

On pourrait même affirmer que l’attaquant à deux pattes pourrait faire encore plus à Old Trafford, mais il a été délibérément retenu par Ole Gunnar Solskjaer qui est catégorique sur sa protection.

Le légendaire norvégien a été prudent quant au moment de jouer à Greenwood et au moment de le mettre hors de vue afin d’éviter de ruiner sa carrière.

Greenwood ce garçon coldddddd 💯 https://t.co/r8g5YWmfhY – R.Lukaku Bolingoli9 (@ RomeluLukaku9) 18 avril 2020

Lukaku sait une chose ou deux sur le fait d’être un jeune prodige car il a lui-même connu un bon début de carrière.

L’international belge est également connu pour être un buteur prolifique et il doit donc savoir une chose ou deux sur le fait d’être un finisseur composé.

Avec un peu de chance, Greenwood peut continuer de se renforcer, mais jusqu’à présent, Solskjaer l’a superbement géré, même si l’on peut soutenir qu’il aurait pu lui lancer quelques autres apparitions ici ou là.

