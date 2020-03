Romelu Lukaku rompt le silence à la sortie de Manchester United

Romelu Lukaku s’est ouvert à la fin de sa carrière à Manchester United dans une interview franche avec l’ancienne star d’Arsenal Ian Wright.

Lukaku a rejoint United au début de la saison 2017/18 et a connu un début de saison fantastique à Old Trafford, marquant 27 buts toutes compétitions confondues. Les choses ont commencé à mal se passer en 2018/19, lorsque le Belge a commencé la saison en ayant l’air plus volumineux et plus lent. Quand Ole Gunnar Solskjaer a succédé à Jose Mourinho en décembre, les choses ne se sont pas améliorées pour Lukaku qui a eu du mal à convaincre le Norvégien qu’il devrait être dans le onze de départ.

«Une mauvaise année peut arriver à tout le monde dans sa carrière. C’était juste fait pour moi », a déclaré Lukaku à Wright.

«Vous savez ce qui s’est passé dans les coulisses, cela vient d’être fait. Pour moi, c’était fait. »

“Ce fut une situation difficile où pour moi-même j’ai dû prendre une décision où je dois aller quelque part où je peux apprendre d’autres aspects de mon jeu et travailler avec quelqu’un qui me voulait aussi.”

«Ole voulait que je reste, mais je lui ai dit que j’étais terminée. Je n’avais pas l’énergie. Tout le mérite lui revient car il a été un homme et il m’a aidé à m’éloigner. »

Wright a demandé au joueur de 26 ans s’il nourrissait des ressentiments envers United pour la façon dont les choses se passaient.

«Je ne leur souhaite que le meilleur. C’est un club qui m’a donné une plateforme que je n’ai jamais vue de ma vie, donc pour moi d’être irrespectueux envers Man U ou tout autre club pour lequel j’ai joué en Angleterre, je pense que c’est un peu enfantin. »

«Je pense que j’ai dépassé ce stade de parler aux gens. Je leur souhaite le meilleur et je n’ai que du respect pour eux. »

Lukaku a connu un succès instantané dans son nouveau club Inter Milan, pour lequel il a marqué 23 buts en 35 matchs.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.