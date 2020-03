Romelu Lukaku, une figure italienne, a surpris tout le monde et n’a pas hésité à choisir entre River et Boca: “Boca”

Compte tenu de la forte croissance de coronavirus En Europe, les dirigeants du football italien ont pris des mesures pour prévenir cette maladie, qui a déjà fait des milliers de morts et de blessés dans le monde. Certains matchs se sont déroulés à huis clos et d’autres ont été suspendus.

Sans aller plus loin, l’Inter Italie n’a pas disputé son dernier match contre Juventus et plusieurs joueurs ont eu des jours de congé avant de retourner à l’entraîneur. L’un d’eux était Romelu Lukaku, qui dans un temps libre a attrapé son téléphone portable et s’est consacré à répondre aux questions sur son compte Instagram.

Dans l’un d’eux, l’attaquant belge a dû choisir entre Boca et River. Lukaku n’a pas tourné et s’est incliné pour le Xeneize: “@bocajrsoficial“, écrit-il dans une de ses histoires.

Pour sa part, l’ancien Manchester United a exprimé son avis sur la situation actuelle des Lautaro Martínez, son partenaire avant, et l’a rempli de fleurs: “Il est l’un des meilleurs talents que j’ai vus.” Regardez!