Romero: "Ce n'est pas que j'ai accepté d'être le deuxième gardien de but"

Sergio Romero a signé avec Manchester United il y a quatre ans, jusqu'à aujourd'hui, il a été aligné en 51 matchs.

Le «Chiquito» Romero a été interrogé sur son rôle de gardien remplaçant auquel il a répondu que «ce n’est pas qu’il ait accepté d’être le deuxième gardien».

"Quand j'ai reçu l'appel de Van Gaal en 2015, c'était pour moi une possibilité très importante d'aller dans ce club et défendre ces couleurs", a expliqué l'Argentin.

Romero a mentionné qu'il aimerait rester beaucoup plus longtemps à Manchester et que bien qu'il ne joue pas beaucoup de jeux, il est la personne la plus heureuse du monde.