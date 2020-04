Romulo: ‘L’Inter m’a cherché en janvier, j’aimerais travailler avec Conte’ | marché

Le milieu de terrain de Brescia Romulo a révélé un historique du marché lors d’un compte Instagram direct avec son collègue Nicolò Schira: “En janvier, il y a eu une négociation avec l’Inter. Ils cherchaient un milieu de terrain et Conte et Marotta me connaissaient bien: ce sont eux qui me voulaient à la Juve en 2014. Mon plus grand regret était de n’avoir jamais été entraîné par Antonio Conte, que je considère comme le meilleur entraîneur du monde “.

Romulo a ainsi parlé de son avenir: “Mon agent Pastorello est en contact avec Inter et j’expire un contrat en juin. J’ai touché à deux reprises la possibilité de travailler avec Conte. Qui sait si nos chemins ne peuvent plus se croiser. En été? J’arrive à expiration avec Brescia, je ne peux pas nier que je voudrais retourner dans un grand club et travailler avec Antonio Conte “.