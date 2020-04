Ronald De Boer: ‘De Ligt? Surpris, il est allé à la Juve, mais il sera parmi les meilleurs. À propos de mon frère Frank … ‘| Serie A

Premier footballeur, où il est devenu une légende avec l’Ajax et l’équipe nationale, puis manager à l’Académie: à Amsterdam, Ronald De Boer est devenu un symbole. Le jumeau de Frank, ancien entraîneur de l’Inter, l’a vu grandir Matthijs De Ligt, et à La Gazzetta dello Sport il dit: “J’ai tout de suite aimé son caractère: sérieux, intelligent, gentil, il ne se plaint jamais, travaille dur et apprend. Et puis il a toujours eu les compétences du grand défenseur: il comprend où le danger “.

À PROPOS DU JUVE – “Surpris? Oui, les clubs les plus proches du système Ajax comme City et Barcelone étaient intéressés. Cela aurait été plus facile à adapter. Je pensais que cela aurait fait un choix différent, mais je respecte la décision.”

LES PREMIERS MOIS – “Il est difficile d’aller à l’étranger après avoir si bien fait et avoir été payé tant: il y a une pression énorme sur vous. En plus de 20 ans, vous avez besoin de patience. Au début, Matthjijs a” trop pensé “pour ne pas se tromper, au lieu de faites confiance à votre talent. Mais nous n’avons pas abandonné et ce que nous savons est de retour. Je suis désolé pour la blessure de Chiellini, mais pour De Ligt c’était une bénédiction: nous ne grandissons qu’en nous trompant et en jouant. Ce sera l’un des meilleurs de tout cela ère, bien sûr. ”

À PROPOS DU FRÈRE – “Quant à De Ligt: si vous tombez, vous apprenez. En Hollande, l’entraîneur n’est qu’un entraîneur, en Italie et en Angleterre un manager. Il doit contrôler tous les aspects du club et peut-être que Frank n’était pas prêt à le faire. Il est un homme de terrain” très préparé, mais ces expériences l’ont enrichi et maintenant il est encore plus prêt pour un club de haut niveau “.