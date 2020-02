Ronald De Boer époustouflé par la signature des Rangers – HITC

Les Rangers de Glasgow d’Ibrox ont signé avec Ianis Hagi en janvier.

Ianis Hagi a connu un début de vie très décent en tant que joueur des Rangers.

Le meneur de jeu de Genk a rejoint le Gers pour un prêt de mi-saison vers la fin du mercato de janvier.

Avec un nom de famille aussi stellaire, le jeune homme de 21 ans, fils de l’icône roumaine Gheorghe, a beaucoup à faire, mais c’est jusqu’à présent si bon pour le jeune des Rangers.

En milieu de semaine, Hagi a ouvert son compte pour l’équipe de Steven Gerrard en marquant lors de la victoire par derrière contre Hibernian, avant d’impressionner lors de la victoire 4-1 de la Coupe d’Écosse samedi à Hamilton.

L’attaquant d’origine turque a effectué un passage à Ajax, où la légende néerlandaise travaille, et De Boer prétend qu’il sera un “atout incroyable” pour le camp d’Ibrox.

Il a déclaré au Herald Scotland: «Hagi sera un atout incroyable pour les Rangers. D’après ce que j’ai vu mercredi soir, ils manquaient un peu de créativité pour aller de l’avant. Je pense que Hagi a une grande créativité et sera en mesure de leur fournir cela. Il est très à deux pattes.

«Hagi a joué du côté droit, dans ce que j’appelle le rôle de Messi, mercredi soir. Il coupe à l’intérieur et joue plus comme un n ° 10. Il l’a très bien fait, d’autant plus qu’il s’agissait de son premier départ. Sa finition pour le but était incroyable. Ce n’était pas une chance facile et il était sous pression pour marquer, mais il l’a bien pris. »

Les mots de De Boer n’avaient que les niveaux d’attente autour de ce jeune garçon, mais il semble capable de rouler avec les coups de poing.

Il y a déjà une énorme pression sur tout joueur qui rejoint les Rangers, mais surtout lorsque vous êtes le fils d’un joueur emblématique.

Le passage modéré de Timothy Weah au Celtic au cours de la deuxième moitié de la saison dernière témoigne du fait qu’il n’est pas facile de rejoindre un club Old Firm lorsque vous avez un parent célèbre.

Mais Hagi regarde l’affaire jusqu’à présent, comme en témoigne son but contre Hibs, et que cela continue longtemps pour les Rangers.

