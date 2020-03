Ronald Koeman espère pouvoir entraîner Barcelone un jour

Barcelone ne joue peut-être pas au football, mais cela ne nous empêchera pas de parler du futur manager de l’équipe, un Ronald Koeman. Sans euros cet été, Koeman s’est trouvé un peu de temps pour parler du potentiel de la gestion de Barcelone.

Koeman a admis que Barcelone l’avait effectivement appelé pour parler de la gestion du club après la destitution d’Ernesto Valverde.

«Ils m’ont appelé et j’ai dit non à cause de l’engagement que j’ai avec mon équipe nationale. Après deux ans, j’ai la chance de partir. je [basically] ont deux contrats de deux ans, donc après les Championnats d’Europe, il est temps d’évaluer. Deux ans pour chaque tournoi majeur. Je ne peux pas quitter les Pays-Bas trois mois avant une compétition. “

Ronald a également admis qu’il souhaitait un avenir où il pourrait gérer Barcelone.

«Peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. J’ai eu mon meilleur sort en tant que joueur là-bas, à Barcelone, et j’ai beaucoup d’amour pour la ville. Espérons donc que je puisse entraîner Barcelone un jour. »

