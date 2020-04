Ronald Koeman identifie deux défauts dans l’équipe actuelle de Barcelone

Le patron des Pays-Bas, Ronald Koeman, a accordé une interview au Sport où il a parlé de l’équipe actuelle de Barcelone et de deux défauts qu’il voit dans la configuration actuelle.

Le Néerlandais dit que Barcelone a du mal à maintenir son intensité pendant 90 minutes et pense également qu’il ne domine plus les matchs comme il le faisait auparavant.

Voici ce qu’il a dit lorsqu’on lui a demandé quels étaient les défauts de l’équipe actuelle:

«Un, l’intensité. Qu’on le veuille ou non, aujourd’hui les meilleures équipes jouent à un rythme très intense pendant les 90 minutes. Le Barça a du mal à maintenir cela. Nous l’avons vu dans le célèbre match de Liverpool, mais en Super Coupe d’Espagne contre l’Atletico cette année. Le Barça a été supérieur pendant 80 minutes, ils ont déconnecté les 10 derniers et l’Atletico, plus frais et plus intense, a gagné.

Et l’autre?

«Ils ne dominent pas les jeux comme les années précédentes. Dans cet aspect, le Barça doit récupérer son identité, cela fait partie de son ADN> il a toujours eu le contrôle, mais un contrôle plus efficace. “

Source | sport