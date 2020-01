Ronaldinho et ses déclarations sur son séjour à Barcelone et sa relation avec Messi | Ligue d’Espagne

Ronaldo de Assis Moreira ‘Ronaldinho’, l’attaquant qui a donné une impulsion à la Barcelone de Frank Rijkaard et Joan Laporta, dit que c’est “une fierté” d’entendre que l’histoire du Barça a changé, mais n’est pas d’accord: “Ce n’était pas moi, c’était un groupe de joueurs qui vivaient un grand moment. “

Dans une interview publiée dans le numéro de janvier du magazine ‘Panenka’, Ronaldinho rappelle qu’à Barcelone “tout était très bien” dès le premier jour, dès le premier match. “C’était plus que spécial”, a-t-il déclaré.

Il a dit que ce n’était pas seulement à Barcelone qu’il était heureux, mais qu’il avait généralement “joué au football”.

Quant à Leo Messi, Ronaldinho rappelle que lorsqu’il est arrivé au Barça “on parlait déjà d’un enfant” qui se démarquait parmi les plus petits. “Ensuite, nous étions amis, nous avons commencé à jouer ensemble et nous nous entendions très bien. Il est devenu différent de tout le monde, et nous avons discuté avec Rijkaard pour venir nous entraîner avec nous, tout a été très rapide. J’ai eu la chance de lui donner le laissez-passer de son premier objectif. Au fil du temps, c’est très agréable de voir quelqu’un qui commence puis conquiert le monde “, se souvient-il.

Ronaldinho commente que Messi ne lui a laissé aucun enseignement particulier. “Nous avons toujours été très amis, nous avons appris des choses au jour le jour, il m’a appris l’espagnol et le portugais, mais avec le ballon, nous nous comprenions parfaitement. Je resterais avec son calme. C’est quelque chose que j’aime chez lui, je ne sais jamais il a des ennuis, il est toujours avec sa famille et les plus proches “, dit-il.

Interrogé sur la qualité de Messi qui pourrait rester avec Ronaldinho s’il le pouvait, le Brésilien répond: “Leo a tout, il n’a besoin de rien de moi.” Il a un si bon souvenir de son passé à Barcelone, qu’il est “impossible” d’en garder un. “Dès le premier match, c’était toute la joie, il y a beaucoup de souvenirs. Je pense que je suis arrivé avec des milliers de personnes qui m’attendent au stade, pour être reçu, c’est comment rentrer à la maison”, admet-il.

Il rend hommage à Frank Rijkaard, son entraîneur au Barça. “C’est un grand entraîneur, un gars très calme, le meilleur avec qui j’ai travaillé. Il savait tout parce qu’il jouait au meilleur niveau, et cela nous a rendu les choses très faciles. Tout ce qu’il nous a demandé, il avait déjà vécu auparavant. qui nous a parlé de manière très simple et directe “, insiste-t-il.

Ronaldinho commente que le Néerlandais lui a donné “beaucoup de liberté” pour faire son football, malgré les exigences tactiques. “Après tout, quand nous n’avions pas le ballon, nous devions également remplir nos obligations. Mais quand nous l’avons fait, cela m’a fait me sentir complètement libre”, a-t-il insisté.

C’est pourquoi il n’a aucun doute à admettre que le football du Barça est celui qui correspond le mieux à son style de jeu, car “avoir le ballon” est une caractéristique du jeu du Barça. “Tout ce qui se fait est avec une balle. Lorsque vous vous entraînez de cette façon, alors tout se passe bien.”

Il est ensuite passé par Milan, une “merveilleuse” équipe avec Kaka, Pirlo, Beckham, Seedorf, Ibra, Thiago Silva, Gattuso, Maldini. “C’était comme arriver à une sélection des meilleurs au monde, comme le Madrid du Galactic”, soutient-il.

Et il a terminé sa carrière au Brésil, où il a remporté les Libertadores avec l’Atlético Mineiro. “C’était très agréable de rentrer dans mon pays. J’en avais vraiment envie car j’étais parti très jeune et j’avais besoin de gagner les Libertadores et de pouvoir participer à d’autres compétitions. Je voulais aussi bien rentrer physiquement pour concourir à un niveau élevé.”