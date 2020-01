Ronaldinho: “Lionel Messi a tout, il n’avait besoin de rien de moi”

Ronaldinho a parlé de son amitié avec Lionel Messi, dans une interview publiée par Panenka. Les deux ont coïncidé au Barça vers la fin des années 2000, lorsque Ronaldinho était une star établie et Messi était un joueur prometteur.

“Quand je suis arrivé à Barcelone, on parlait déjà d’un enfant qui se démarquait”, se souvient Ronaldinho.

«Ensuite, nous étions amis; nous avons commencé à jouer ensemble et nous nous sommes très bien entendus. Il est arrivé en étant différent de tous les autres, et nous avons parlé avec [Frank] Rijkaard pour qu’il vienne s’entraîner avec nous – tout a été très rapide. »

Ronaldinho a aidé le premier but de Messi avec une passe écaillée.

“J’ai eu la chance de lui donner la passe pour son premier but”, se souvient le Brésilien.

“Au fil du temps, c’est très agréable de voir quelqu’un qui commence si près [to you] puis conquiert le monde. Nous étions toujours très proches. Nous avons appris des choses, il m’a appris l’espagnol et je lui ai appris le portugais, mais avec le ballon, nous nous sommes parfaitement compris.

“Je serais étonné de voir à quel point il est calme. C’est quelque chose que j’aime chez lui; il n’a jamais de problèmes, il est toujours avec sa famille et ses proches.

“Leo a tout, il n’avait besoin de rien de moi.”

Ronaldinho se souvient affectueusement de son passage au Barça. Il a tout gagné avec les Catalans et a été le meilleur joueur incontesté du monde pendant un certain temps.

“Dès le premier match, tout a été une joie”, a-t-il déclaré.

«Il y a beaucoup de souvenirs. Je pense que je suis arrivé avec des milliers de personnes qui m’attendaient dans le stade. »

La légende brésilienne a également fait l’éloge de son manager à Barcelone, Rijkaard:

“C’est un grand entraîneur, un gars très calme, le meilleur avec qui j’ai travaillé”, a déclaré Ronaldinho.

«Il savait tout parce qu’il jouait au plus haut niveau, et cela nous a facilité les choses. Tout ce qu’il nous a demandé de faire, il l’a déjà fait auparavant, alors il nous a parlé d’une manière très simple et directe. Il m’a donné beaucoup de liberté pour jouer à mon football. Lorsque nous n’avions pas le ballon, nous devions également remplir nos obligations. Mais quand nous l’avons eu, il m’a fait me sentir complètement libre. »