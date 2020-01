Ronaldinho montre mieux l’avenir ＇9＇

Ronaldinho Gaúcho désigne son compatriote Gabriel Martinelli, footballeur d’Arsenal, comme le meilleur meilleur avant-centre du monde L’ancien joueur du Barça estime que le jeune homme a toutes les conditions pour imiter Ronaldo Nazário.

“Nous, Brésiliens, sommes très enthousiastes à propos de lui et de son avenir. C’est une chose d’avoir du talent, mais une autre est d’avoir confiance en 18 ans. Cela me rappelle Ronaldo lors de sa première saison en Europe. Il a marqué 30 buts et les gens se sont dit “qui est ce garçon brésilien de 18 ans?”. Je voulais le ballon, je courais vers les joueurs, il n’y avait aucune peur, quels que soient les joueurs ou l’équipe contre lesquels je jouais, et je vois une attitude similaire à Martinelli, a déclaré Ronaldinho dans ‘Mirror’.

Le joueur, 18 ans, est devenu l’une des grandes sensations de la Premier League. En fait, après le match nul à 5 ​​entre Arsenal et Liverpool en Coupe EFL, Jürgen Klopp Martinelli défini comme “L’un des talents de ce siècle, un attaquant incroyable”.

Martinelli n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe nationale brésilienne, mais Ronaldinho il croit que Tite l’inclura bientôt dans ses appels. “Historiquement, l’équipe nationale ne s’est jamais souciée de l’âge. Ronaldo a joué avec le Brésil à 17 ans, et plus récemment Neymar et Gabriel Jesús ont joué un rôle important quand ils n’étaient que des adolescents”, a-t-il conclu.