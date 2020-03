Ronaldinho part sans inculpation du procureur du Paraguay après avoir déclaré

Ronaldinho Gaúcho et son frère Roberto sont revenus jeudi à l’hôtell dans lequel ils séjournent après avoir déclaré environ huit heures au parquet pour leur entrée dans le pays avec de faux passeports, et sans que le ministère public ne décide pour le moment de soulever une imputation ou des charges contre eux.

Tous deux ont quitté le Département du crime organisé escorté par des policiers et entre un nuage de journalistes, en direction de l’hôtel Resort Yacht et du Golf Club Paraguayo, dans la ville de Lambaré, à l’extérieur d’Asunción.

L’avocat de l’ancien footballeur, Adolfo Marín, a déclaré aux médias que la décision de son client était subir le processus correspondant car il a choisi de rester dans le pays, en dépit de la liberté de transit et de communication. “Il n’a pas de restrictions sauf si dans une heure nous rencontrons une circonstance différente”, a déclaré l’avocat, qui a ajouté que ses accusés n’avaient commis aucun acte criminel.

“La décision qui a été prise est le consentement de notre client, c’était de faire une déclaration, de répondre à toutes les questions du parquet, et ce que nous allons faire demain, c’est entrer pour vérifier tous les détails”, a-t-il dit.

Une question de gentillesse

L’enchevêtrement judiciaire qui affecte les deux frères a commencé mercredi avec leur arrivée à l’aéroport d’Asunción pour présenter ce jeudi un projet caritatif pour les enfants paraguayens auquel le joueur allait mettre son image. Mercredi soir, après avoir passé les contrôles d’immigration, des agents des impôts et la police nationale sont apparus à l’hôtel et ils ont saisi deux passeports et de nombreuses autres cartes d’identité paraguayennes avec leurs noms respectifs. Pour cette raison ils ont passé la nuit en garde à vue en attendant votre déclaration au bureau du procureur.

Avant cela, le procureur de l’affaire, Federico Delfino, a déclaré aux médias que les passeports avaient été délivrés en janvier par deux autres personnes, puis falsifiés, afin qu’ils apparaissent au nom de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) et Roberto de Assis Moreira, frère de l’ancien footballeur.

Ronaldinho a concentré toute son attention au moment de son départ | .

Le brésilien Wilmondes Sousa a été arrêté à l’hôtel, dont En principe, il était soupçonné de leur avoir remis les documents paraguayens en descendant de l’avion, dans la zone V.I.P., avant de vous diriger vers le contrôle de l’immigration. Cependant, Marín a nié cette version et a assuré que l’ex-international brésilien n’avait pas demandé ou géré ces documents, et a souligné qu’ils avaient été remis par Sousa il y a un mois à son domicile de Rio de Janeiro.

À cet égard, il a noté que la croyance de Ronaldinho était qu’il avait été remis pour une “question de gentillesse”, en référence pour faciliter votre procédure à l’aéroport d’Asunción. Il a ajouté que Ronaldinho “Il n’a pas accordé la plus grande importance à ce document”, car cela montre que mercredi soir, à l’hôtel, il les remettra aux agents du procureur. Il a également noté que pour entrer au Paraguay, il aurait pu utiliser son passeport brésilien, comme il l’a fait à l’aéroport de Sao Paulo, d’où il a pris l’avion pour Asunción.

La Fondation Angélique

L’exfubolista allait lancer aujourd’hui un projet de soins de santé gratuits pour les mineurs pour un groupe appelé Angelical Foundation, et présenter un livre sur sa vie. À ce sujet, Marín a déclaré que Sousa Il a contacté, pour participer à cet événement, le frère de Ronaldinho, qui est également son représentant.

“Pour autant que nous le sachions, il est venu collaborer avec une fondation, lors du lancement d’un livre (…) Sousa contacte son frère pour qu’il puisse venir au Paraguay pour ces activités. Le frère est celui qui prend contact avec Sousa, ces activités ont lieu et enfin ce qui se passe “, a déclaré Marín.

Deux arrêtés

Au milieu de la déclaration des deux frères, le parquet a annoncé l’arrestation de deux femmes ce serait les détenteurs originaux des passeports alors falsifiés.

Et le ministre de l’Intérieur, Euclides Acevedo, ce matin, il a reproché au service des migrations de l’aéroport de ne pas avoir empêché l’entrée dans le pays, son passeport paraguayen n’ayant pas été enregistré dans le système. Le type criminel auquel l’ancien joueur de Barcelone serait confronté serait celui de utilisation de faux documents publics, a déclaré le procureur Delfino