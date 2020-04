Ronaldinho, prison au Paraguay: un Brésilien a été vaincu par un meurtrier meurtrier et un voleur lors d’un match de football-tennis en prison | VIDEO Reste du monde

Mis à jour le 04/02/2020 à 11:24

Tout n’est pas bonheur. Verrouillé depuis un certain temps au Paraguay, Ronaldinho Gaucho Il est revenu parler ce jeudi de prison, cette fois pour avoir perdu un match de football-tennis face à deux détenus qui ont surpris l’ancienne star brésilienne.

Comme l’a souligné le célèbre journal paraguayen «ABC», Ronaldinho Il a été vaincu par le couple composé d’un homme accusé de meurtre et d’un voleur. Le meurtrier répond au nom d’Edgar Ramón Otazú, 36 ans; tandis que la personne reconnue coupable de vol qualifié est Yoni David Mereles.

Comme on le sait, en prison, l’ancien joueur de Barcelone et de l’AC Milan, entre autres, passe ses journées en prison à jouer au futsal, au «fut-volley» et au football-tennis, avec d’autres détenus. Et ce n’est que le 2 avril que la première chute de Ronaldinho en prison dans la dernière modalité mentionnée a été connue.

RONALDINHO JOUANT «FUT-VÓLEY»

Ronaldinho ne laisse pas le ballon même dans la prison du Paraguay

D’autre part, ‘ABC’ ajoute des détails sur les gagnants de cette réunion avant Ronaldinho, notant qu’Edgar Ramón Otazú est un ancien policier condamné à dix-huit ans de prison en 2010 pour le meurtre de Fabio Ramón Cuenca. Yoni David Mereles, quant à lui, a été condamné à dix ans pour vol.

Maintenant, les deux détenus se vanteront de la victoire sur Ronaldinho, qui dans son meilleur temps en tant que joueur a remporté la Coupe du monde en Corée et au Japon 2002. L’ancien footballeur brésilien aura-t-il sa revanche? Seul le temps dira.

