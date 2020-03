Ronaldinho reçoit 6 mois de prison au Paraguay pour utilisation d’un faux passeport

Source: Twitter @MagazineVersus

La juge Clara Ruíz Díaz, en charge du dossier de la star brésilienne Ronaldinhoil a dicté prison préventive pour le footballeur et son frère, Roberto de Assis Moreira, pendant six mois. Ce qui précède pour entrer dans le pays guarani avec faux passeports

Ronaldinho et son frère aurait demandé une assignation à résidence. Cependant, la pétition aurait été rejetée parce qu’ils n’ont pas soumis de documents éliminer un hypothétique danger de fuite.

Ronaldinho est menotté et condamné à 6 mois de détention au Paraguay.

Quelle douleur de le voir comme ça … pic.twitter.com/RD77cn2taz

– Don Futbol (@DonFutboI) 7 mars 2020

“Nous sommes confrontés à un acte punissable grave qui tente contre les intérêts de l’État paraguayen. Il y a danger de fuite car il n’a pas de racines. C’est un étranger qui est entré illégalement; De plus, il reste illégalement », a déclaré à son tour le juge.

Pour cette raison, les deux personnages restera au Paraguay jusqu’à ce que sa situation soit réglée, ce qui pourrait être prolongé sans limite si lui et son frère ne collabore pas favorablement Dans l’enquête.

Le 8 mars 2005, Ronaldinho a opposé à Chelsea l’un des buts les plus mémorables de l’histoire de la Ligue des champions. 15 ans plus tard, il est détenu au Paraguay pour avoir falsifié des documents et son avocat se dit muet. Les tournants de la vie. pic.twitter.com/70SOD2YZPk

– David Mosquera (@renaldinhos) 8 mars 2020