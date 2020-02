“Ronaldo a apporté la chemise, moi le ballon”

SAN REMO. la vice-président de la Lega Pro, Cristiana Capotondi sur la scène Ariston pour la dernière soirée de 70e festival de Sanremo apporté un morceau de Lega Pro avec un rideau avec Amadeus.

VOLET SANREMESE

“Cristiano Ronaldo a apporté le maillot, j’ai apporté le ballon” – c’est ainsi que le vice-président de la Lega Pro Cristiana Capotondi a fait ses débuts au Festival de Sanremo, donnant à Amadeus le ballon célébrant les 60 ans de vie de la Serie C. Le présentateur a remercié tandis que Cristiana Capotondi l’a invité à jouer: «Si vous voulez jouer demain matin. Football à 5 ​​ou à 11, selon vos envies ».

NOUVEAU RÔLE ET FICTION

Amadeus a souligné que «Cristiana est très forte. Vice-présidente de Lega Pro, c’est la première fois dans l’histoire qu’une femme occupe un tel poste. Nous avons également parlé aux “personnes inconnues” de cette particularité et de ce rôle important. ” La vice-présidente a parlé de «Bella da morte», une fiction dont elle est la protagoniste et qui sera bientôt diffusée sur Rai 1. Puis elle a conclu en disant à Amadeus: «C’est le bal célébrant les 60 ans de vie de la Lega Pro. E ‘une pièce unique, juste pour vous. Et toute la Lega Pro vous embrasse, une immense famille. “