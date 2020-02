Ronaldo à Sanremo avec Georgina, Amadeus avec la chemise Lukaku: quel spectacle | Primapagina

Souriant comme Ronaldo après avoir marqué un but, a décidé que Cristiano avant de tirer une pénalité. Georgina a marqué des buts dans le but d’Ariston. Vide? Oui, mais ce n’était pas facile de le mettre dedans. Amadeus a annoncé qu’elle était vêtue de noir et blanc, le mannequin n’abandonne pas son regard un instant. Fixé au sol pour éviter les imbéciles, robe dorée et sourire imprimés sur le visage. “C’est la plus belle camiseta du monde”, explique Georgina en montrant sa robe Amadeus. Interista? Au milieu: le présentateur enlève sa veste montrant une chemise noire et blanche devant et nerazzurra – par Lukaku – dans le dos.

LA GAFFE – La première annonce à Ariston est comme le premier objectif, on n’oublie jamais: “Les fêtes romaines, chante Marco Masani avec Arisa “. Ops. Êtes-vous sûr Georgina? “Masini” corrige immédiatement Amadeus avec un sourire. “C’est un fan de la Fiorentina” met en évidence le chef d’orchestre. Mais la chanteuse est également vêtue de noir et blanc. Signes du destin, messages sur la scène d’Ariston.

RONALDO SHOW – Cristiano rit au premier rang quand Georgina essaie de chanter “In the blue peint en bleu” de Modugno. Encadré par des caméras RAI, le Portugais est présent pour les débuts de son partenaire comme nous l’avons écrit il y a quelques jours. Deuxième annonce de Georgina: Riki avec Ana Mena. Spectacle de Ronaldo: Cristiano est impliqué dans un croquis avec Amadeus dans les tons bleus et blancs. Le présentateur tombe dans le public en direction de Cristiano en reçoit un maillot noir et blanc avec le numéro 7. Un gros câlin entre les deux avant de reprendre le Festival: “Il y a des champions qui appartiennent à tout le football” explique Amadeus. À Sanremo, il y a aussi du football.

TANGO IN SANREMO – Et le soir des premières fois, Georgina fait également ses débuts en tant que danseuse de tango avec beaucoup de demandes du public. Pas mal pour la première fois. Le bouquet de fleurs gratuit arrive également, immédiatement déposé dans les mains – en sécurité – de son chrétien. CR7 est assis là en riant et en applaudissant amusé. Il est presque une heure lorsque Georgina retourne sur la scène d’Ariston pour annoncer la chanson de Tosca, flanquée de Silvia Perez Cruz: et ici Georgina joue à la maison, car Cruz est espagnol et la prononciation du modèle ne ment pas.

AMOUR … LE # Sanremo2020 pic.twitter.com/3ijMkKpyt4

– Festival de Sanremo (@SanremoRai) 6 février 2020

Regardez-moi alors que Cristiano regarde Georgina # Sanremo2020 pic.twitter.com/1alIJEKedM

– Festival de Sanremo (@SanremoRai) 6 février 2020

“Il y a des champions qui appartiennent à tout le football” # Sanremo2020 pic.twitter.com/sSV5ym1BvB

– Festival de Sanremo (@SanremoRai) 6 février 2020