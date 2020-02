Ronaldo: “Barcelone ne m’appréciait pas, j’aimais savoir que je pouvais faire du Real Madrid un plus grand club”

L’ancien attaquant du Real Madrid et de Barcelone Ronaldo Nazario a discuté de sa carrière dans une interview avec DAZN et a révélé pourquoi il avait quitté le Barça pour rejoindre l’Inter Milan en 1997.

«J’étais sur le point de signer ma prolongation de contrat après la fin de la saison, puis je suis allé au Brésil en vacances. Puis ils m’ont appelé cinq jours plus tard pour me dire que la prolongation ne pouvait pas se produire. Ce n’était jamais mon appel, je voulais rester. Si le club ne m’appréciait pas comme il aurait dû, ce n’était pas ma décision. J’aurais adoré rester, mais comme je l’ai dit, ce n’était pas mon appel », a expliqué l’attaquant légendaire.

Ronaldo a également parlé de sa signature pour le Real Madrid lors de la date limite.

«J’ai rejoint Madrid parce que je voulais juste y jouer. Mon rêve était de jouer pour Madrid un jour et je me suis battu dur pour que ça arrive. Roberto Carlos était avec moi dans l’équipe nationale et il me disait toujours ce que le Real Madrid signifiait pour tout le monde. Cela a laissé une très bonne impression et après quelques années, j’ai voulu le voir de mes propres yeux. La vérité est que c’est un plus grand club qu’il ne me le disait! Il y a une grande attente à chaque fois et aussi beaucoup de pression car nous avons toujours les meilleurs joueurs du monde. J’ai adoré savoir que je pouvais faire du Real Madrid un club encore plus grand », a déclaré l’attaquant brésilien.

Ronaldo a rejoint le Real Madrid pour former Los Galacticos aux côtés de Figo, Zidane, Beckham, Raul, Roberto Carlos et Iker Casillas. L’attaquant a également expliqué ce que ce groupe représentait pour le monde du football.

«Il y avait beaucoup d’attentes à propos de Los Galacticos et à la fin nous avons livré un bon spectacle, nous étions un groupe gagnant qui a changé la façon dont les affaires étaient gérées dans le monde du football. Depuis que notre groupe est apparu, chaque équipe a commencé à générer plus d’argent, ils ont vendu leurs joueurs d’une meilleure façon et ce fut un grand changement qui a ouvert une nouvelle ère pour le football », a conclu la légende.