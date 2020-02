Ronaldo dit qu’il n’a jamais voulu quitter Barcelone

Ronaldo a parlé de son séjour à Barcelone et dit qu’il n’a jamais voulu quitter le Camp Nou.

L’international brésilien n’a passé qu’une seule saison mémorable avec les géants catalans, marquant 47 buts en 49 matchs, avant de signer pour l’Inter Milan en 1997.

Le Nerazzurri a débarqué Ronaldo pour un montant de transfert de record du monde de 27 millions de dollars, mais le Brésilien a expliqué que si cela ne tenait qu’à lui, il serait resté.

«J’avais signé un renouvellement de contrat à la fin de la saison et je suis parti avec l’équipe nationale du Brésil. Cinq jours plus tard, ils m’ont appelé pour me dire que je ne pouvais pas continuer le renouvellement.

«Ce n’était jamais entre mes mains. Je voulais rester.

«Si le club ne m’appréciait pas comme je le pensais, alors la décision n’était pas entre mes mains. J’aurais aimé rester, mais ça ne dépendait pas de moi. “

Source | DAZN

Ronaldo a passé cinq ans au San Siro avant de passer au Real Madrid et de faire partie des Galacticos de Florentino Pérez.