Ronaldo est un phénomène de football, mais améliore-t-il ses équipes?

Jeudi soir, lorsque la Juventus avait le plus besoin de lui, Cristiano Ronaldo était là. Les Bianconeri regardaient le baril de la défaite au match aller de leur demi-finale de Coppa Italia avec l’AC Milan, jusqu’à ce qu’ils obtiennent un penalty en temps d’arrêt. Il y avait 91 minutes au compteur; ce fut un moment rempli de pression et d’examen.

Heureusement pour la Juve, cependant, leur talisman prospère dans ces situations. Ronaldo l’a secoué et a trouvé le fond du filet avant d’embrasser l’adulation qui lui était venue. C’était juste un autre jour au bureau de la superstar portugaise de 35 ans. Même au crépuscule, il est toujours aussi prolifique. Il a maintenant marqué 35 buts en 35 matchs pour le club et le pays.

Il ne fait aucun doute que Ronaldo prétend être parmi les plus grands footballeurs de la planète. Sa constance, son désir et sa volonté d’être perçu comme tel sont à peu près sans égal. Il ne serait pas trop faux de suggérer qu’il a mis son héritage personnel à un niveau de priorité similaire au succès de l’équipe en Italie, en Espagne avec le Real Madrid, en Angleterre avec Manchester United et à l’international avec le Portugal.

Bien qu’il n’y ait rien de mal à cela, il y a une suggestion que son sens de l’individualisme nuit au football dans son ensemble, et met donc une pression sur son héritage global.

Comme presque tout dans la société moderne, le football est devenu de plus en plus tribal. Le soutien à une équipe fait partie de ses valeurs fondamentales, mais la rivalité unique entre Ronaldo et Lionel Messi, qui a diminué en intensité depuis que l’ancien a quitté la Liga, où le duo a encapsulé l’une des plus grandes batailles interclubs de la planète, a changé le visage du fandom. Ronaldo et Messi ont tous deux leurs propres fidèles adeptes, ce qui peut transcender les loyautés du club, ce qui signifie que l’objectivité est presque impossible lors de leur discussion et de leur comparaison. Malgré les appels des modérés et des neutres à profiter des deux pendant qu’ils durent, cela ressemble toujours à un choix binaire entre la paire. Au moins de cette façon, leur popularité sera en sécurité pour toujours; Messi remportant le Ballon d’Or 6-5, il n’y a rien de plus à dire pour vraiment avilir.

L’honnêteté est la meilleure politique, cependant, et l’incroyable gestion de carrière et la capacité de Ronaldo à tirer le maximum de son talent peuvent finalement lui être défavorables à certains égards. Ses détracteurs indiqueront certains faits pour le diminuer, et bien qu’il existe des mythes qui peuvent être exposés, il y a longtemps que quelque chose ne s’est pas bien passé. Il commence également à être étayé par des statistiques.

Passer d’un ailier volant à un attaquant de braconnage a fait des merveilles, et critiquer sa séquence égoïste semble grossier, mais il est assorti d’une mise en garde. Clips de lui refus de célébrer les buts de ses coéquipiers ou même se mettre en colère s’ils volaient pour en enlever un, il peignait un tableau, mais ses exigences pour les feux de la rampe au Real Madrid étaient nécessaires. Il les a inspirés à deux titres de la Liga et à quatre ligues de champions.

À la Juventus, peut-être parce que ses pouvoirs n’étaient plus ce qu’ils étaient, des problèmes se développent. Au cours des deux dernières années, la dépendance vis-à-vis des objectifs de la Vieille Dame s’est considérablement rationalisée; personne d’autre que Ronaldo n’a enregistré de doubles chiffres depuis sa signature, et cette saison, alors qu’il est assis sur 21 buts, le deuxième meilleur buteur n’en a que cinq. De retour au Santiago Bernabéu, Karim Benzema est comme un homme qui renaît et est en passe d’enregistrer une campagne de 20 buts en championnat pour la deuxième année consécutive. Il ne l’a fait qu’une fois ses quatre dernières années aux côtés de Ronaldo.

Ce ne sont pas des facteurs qui peuvent lui être reprochés, mais cela remet en question son approche de sa carrière et, finalement, comment on se souviendra de lui. Il a admis que le consensus pourrait l’empêcher d’être considéré comme un vrai grand, mais il pourrait en être autrement s’il ne semblait pas faire passer sa propre recherche de ce succès avant un succès plus large. Après des années à être les demoiselles d’honneur en Europe, une partie de la raison pour laquelle la Juve a déménagé pour Ronaldo, meilleur buteur de la Ligue des champions, était de soulever ce trophée. Mais avec une équipe vieillissante et un manager dont le style de jeu nécessite de l’énergie et une grande intensité, ils semblent s’éloigner de leurs objectifs. L’Inter les affronte même en Serie A, une compétition qu’ils remportent avec une relative facilité depuis huit ans.

Comme spécimen, il est difficile de trouver une meilleure incarnation de la perfection individuelle dans le sport que Ronaldo. Il s’agit d’un phénomène physique et a fait l’effort de développer ses capacités naturelles. Personne ne peut dire qu’il ne mérite pas tout ce qu’il a accompli dans le football, et il ne ralentit peut-être pas encore, mais un homme tellement motivé par des statistiques et des jalons froids et durs, peut-être au détriment de la joie et de la pureté, doit avoir des questions à répondre quand il s’arrête.

Le football est un jeu d’équipe et le collectif doit passer en premier. Les acclamations individuelles ne compteront que pour tant dans les livres de records, car se concentrer vers l’intérieur ne peut que vous emmener si loin. Le fait qu’il semble y avoir un environnement moins sous pression au Real Madrid maintenant, et un environnement plus régimenté à la Juventus, en dit long sur sa présence. Ronaldo peut inspirer et diriger avec brio, mais sa propre volonté peut causer des problèmes. Lorsque les réalisations seront consignées dans l’histoire et que le récit se terminera, que deviendra son véritable héritage?

