Ronaldo, la mère: «Cristiano est la fierté de ma vie. Nous vivions dans une maison en paille … ‘| Serie A

Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, star de la Juve, a parlé à la chaîne de télévision portugaise SIC, “24 heures de vie”. Une histoire intime, dans laquelle la mère de CR7 a révélé ce qu’elle ferait si elle n’avait que 24 heures à vivre.

À PROPOS DE LA STATUE DE CR7 – “Lorsque la statue a été dévoilée dans le centre de Funchal, Cristiano était en Italie. Je lui ai donc laissé un message sur son téléphone portable: ‘Ta mère est très fière de toi, mon fils. Tu es la fierté de ma vie, vous devez garder tout le monde ensemble et prendre soin de tout le monde lorsque votre mère part. Tu as bon coeur. Et ta mère t’aime beaucoup. ”

SUR L’ENFANCE – “Ici, je suis né, il y a beaucoup de nostalgie. Nous étions très pauvres, ma mère devait d’abord lutter contre la faim pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et mon père n’a jamais été un homme responsable. Nous avions une maison en paille, mais nous étions heureux. “

SUR LA MÈRE – “J’ai perdu ma mère à six ans à cause d’une crise cardiaque. Je me souviens être allé chez ma grand-mère et ensuite nous avons été emmenés à l’orphelinat. Mon père est resté avec un fils, le plus grand, les quatre autres confiés à une structure. Je ne lui ai jamais pardonné, je n’ai aucun regret. Il a bien fait de nous y amener, s’il nous avait accompagnés, nous aurions eu faim et quelqu’un serait peut-être mort “.