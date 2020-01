Ronaldo lance l’évasion de la Juve, +4 sur l’Inter mais lutte contre Parme

TORINO. Au stade Allianz dimanche, le report de la soirée du 20e jour de Serie A, le Juventus di Sarri accueille le parme de D’Aversa et veut conquérir trois points pour s’étirer à +4 sur l’Inter qui a été arrêté à égalité par Lecce cet après-midi.

LES CHOIX DES MISTERS

Les bianconeri font confiance à Dybaldo, à partir du banc Higuain, le favori de Ramsey sur le trocart. En défense du couple De De Ligt-Bonucci, sur les voies extérieures et dans les choix médians habituels pour Maurizio Sarri. Parmi les ducaux anglais choisis comme seul terminal offensif, derrière lui Kurtic et Kulusevski. Au milieu de terrain Kucka, Scozzarella et Hernani, tandis qu’en défense Iacoponi soutenu par Bruno Alves.

RYTHMES AVEUGLES, RONALDO PENSE

Première mi-temps avare d’émotions dans les premières minutes, un droit de Ronaldo contracté en corner par son compatriote Alves et une tête en action de corner les seules émotions des 10 premières minutes du match. Tour continu des hôtes qui ne percent pas, ordonnent et nettoient Parme en phase défensive, ils risquent très peu d’invités. A 21 ‘de tuile pour Sarri qui perd Alex Sandro, à l’intérieur de Danilo. Après quelques minutes de but pour la Juve, Ronaldo reçoit de Pjanic et après avoir assis Gagliolo à sa droite, il commet Sepe. Le Portugais essaie à nouveau dans le coin suivant, la balle au-dessus de la barre transversale. A 29 ‘de protestation des bianconeri, un terrain touche l’arbitre et met Dybala face à face avec le gardien de but, arrêtant tous les Di Bello conformément au règlement. Quand il semble que la première fraction doit se terminer dans des filets blancs, voici la patte du champion. Matuidi sert Ronaldo sur l’aile gauche, le Portugais se concentre dans la zone et avec la droite il bat Sepe, un détour décisif de Darmian qui déplace le numéro un des ducals. Sorti anglais, blessé, Cornelius entre dans les invités. A la fin des hôtes très proche de doubler avec Ramsey, le Gallois reçoit de Ronaldo et d’une excellente position qu’il envoie sensationnellement au poste.

PARI CORNELIUS, BIS RONALDO

La seconde moitié s’ouvre sur des rythmes légèrement plus élevés, tentatives de Iacoponi et Ramsey qui se résolvent en rien. A 50 ‘de la tête de Ronaldo contracté par Gagliolo, 60 “plus tard, le talon de Dybala pour Danilo qui avec un pied droit à vingt mètres force Sepe au grand arrêt, ballon qui caresse le poteau et se termine dans le coin. De façon presque surprenante, au premier tir vraiment dangereux vers le but de Szczesny, Parme trouve le lien. Le coin de Scozzarella et l’en-tête parfait de Cornelius qui anticipe les défenseurs de la Juventus et le place à la croisée des chemins. L’objectif galvanise les convives qui attaquent désormais avec plus de conviction. Ronaldo réfléchit à nouveau pour arranger les choses pour la Juve, à 58 ‘, l’as portugais reçoit de Dybala et à son tour tourne à nouveau en battant le gardien jaune et bleu. Higuain entre et à 66 ‘tente immédiatement le tir bas, le ballon n’inquiète pas le gardien de but.

SOUFFRANT DE JUVE, POUSSANT PARME

Les invités grandissent, qui croient en l’égalité et tentent d’assiéger les bianconeri. Avec possession du ballon, la Juventus essaie de ralentir le rythme de la course mais les ducals ne sont pas là et ils atteignent le même niveau que 80 ‘avec un tir puissant de Kurtic paré très bien par Szczesny. Les hommes de Sarri peinent, Douglas Costa entre pour relancer la manœuvre mais ce sont toujours les garçons de D’Aversa qui touchent le but en 84 ‘avec un tir sans faute de Sprocati rejeté par De Ligt, assisté de Kulusevski depuis la droite. Au fil des minutes, les Bianconeri écrasent trop dans leur propre moitié de terrain, l’inertie du match est renversée et Parme pousse pour trouver l’égalisation. Siligardi a tiré à 89 ‘mais le gardien de la Juventus est attentif et sauve. Dans la première des trois minutes de récupération, Ronaldo à nouveau, à moins de 120 ”deux tentatives du Portugais qui lève d’abord la tête vers la porte grande ouverte, puis avec sa droite envoie juste au-dessus du poteau. Au coup de sifflet final, fête de la Juventus et +4 sur l’Inter, Ronaldo lance la première mini évasion.