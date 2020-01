Roncaglia est exposé à quatre matchs de pénalité d’agression

La défaite du parti fou Sadar laisse plusieurs conséquences pour l’équipe de Rojillo. D’une part le purement sportif avec les trois points qui remontent à l’ensemble navarrais.

Ramón Fuentes

Mais il y a aussi les futures suites de l’Atlético Osasuna en championnat de la Ligue nationale pour les expulsions de son entraîneur Joseba Arrásate et Roncaglia, toutes deux en deuxième période.

Dans le premier cas, cela impliquera un minimum de deux matchs que l’entraîneur devra regarder le match dans les tribunes et peut-être pas sur le banc. Les minutes le décrivent de cette façon:

“B.- EXPULSIONS – Club Atlético Osasuna: + A la 77e minute, l’entraîneur Arrasate Elustondo, Jagoba a été expulsé pour la raison suivante: Protester contre une de mes décisions, criant et gesticulant, à l’assistant n ° 1 et au quatrième arbitre”.

Et l’article 120 du Code disciplinaire concernant les réclamations à l’arbitre indique clairement que toute réclamation «à l’arbitre principal, aux assistants et au quatrième arbitre; à condition qu’il ne soit pas plus grave, il sera sanctionné d’une suspension de deux à trois matches ou pour une période pouvant aller jusqu’à un mois.

Arrasate a également été expulsé | EFE

Dans le cas du monsieur, lors de sa graduation en tant que léger, cela affecterait la Ligue et pourrait siéger sur l’engagement de l’échanson le deuxième week-end de janvier.

Et puis il y a l’expulsion de Roncaglia qui est survenue après l’examen du moniteur du collègue catalan Medie Jimenez à la demande du collègue du VAR, Alvarez Izquierdo, car il ne l’a d’abord réprimandé qu’avec un carton jaune. Textuellement, la collégiale le décrit comme ceci:

B.- EXPULSIONS – Club Atlético Osasuna: + À la 70e minute, le joueur (12) Roncaglia, Facundo Sebastian a été expulsé pour la raison suivante: Frapper un adversaire avec le bras, au visage, en utilisant une force excessive, sans être La balle en litige. Le joueur adverse a eu besoin de soins médicaux mais a pu continuer à jouer le jeu & rdquor;

Conformément au Code disciplinaire et à son article 123 sur la violence dans le jeu et lorsqu’il est précisé que lorsqu’un joueur se produit violemment en dehors du jeu ou lorsque le jeu est arrêté, il devrait être puni de deux et jusqu’à trois matchs. Dans ce cas, je devrais les rencontrer dans la Ligue.

Mais il ne faut pas exclure, selon le libellé du procès-verbal, l’article 98 sur l’agression. Dans sa première section, il parle d’un minimum de quatre matches et d’un maximum de douze quand il n’implique pas de blessure. Que s’est-il passé? Si le joueur de l’équipe de San Sebastian était blessé, nous serions dans un minimum de six matchs. Étant une sanction sérieuse, même à partir du minimum de quatre matchs, il les rencontrerait en Ligue et Coupe.