Ronde 26 de la série A: avant la réunion Parme – SPAL

Un jour de plus, la vingt-sixième série A, mesurera leur force au Parme et le SPAL à 12h30 le dimanche dans le Ennio Tardini.

03/07/2020

Agir à 12:39

CET

SPORT.es

Il Parme visages avec des esprits renforcés pour le match du vingt-sixième jour après avoir remporté la victoire en tant que visiteur dans le Giglio 0-1 contre Sassuoloavec un peu de Gervinho. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 10 des 24 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 32 buts en faveur et 30 contre.

Côté visiteurs, le SPAL est tombé vaincu par 1-2 lors du dernier match contre le Juventus, de sorte qu’un triomphe contre le Parme Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

En référence aux performances locales, Parme Il a réalisé des statistiques de six victoires, cinq défaites et un nul en 12 matchs joués dans son stade, ce qui montre que des points s’échappent dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le SPAL Il présente un bilan de deux victoires, 10 défaites et un nul en 13 matchs joués, chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Lors de ses derniers affrontements au stade de Parme, les chiffres montrent une défaite en faveur de l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont Parme et le SPAL Dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé avec un score de 1-0 en faveur de SPAL.

Si nous analysons la situation de ces équipements dans le tableau de classification de la série A, nous pouvons voir que Parme est en avance sur l’équipe visiteuse avec un avantage de 20 points. L’équipe de Roberto D’Aversa Il se classe neuvième avec 35 points dans son casier. En revanche, les visiteurs sont en 20e position avec 15 points.