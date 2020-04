Rooney se bat en Angleterre pour les salaires des footballeurs | Coronavirus aujourd’hui | Premier League

Wayne Rooney est l’un des hommes les plus reconnus en Angleterre pour son séjour à Manchester United et la sélection de ce pays. Maintenant, le joueur du comté de Derby a une chronique dans le Sunday Times et là il en a profité pour parler de la controverse en Angleterre avec les salaires des footballeurs.

Depuis quelques semaines, les managers de football anglais cherchent à réduire ou à reporter 30% des salaires des footballeurs pendant le passage du coronavirus. Cette mesure a été prise après que le secrétaire à la santé, Matt Hancock, ait demandé un effort à ces athlètes.

“Pourquoi les footballeurs sont-ils soudainement les boucs émissaires? Que la Premier League n’annonce que la proposition, et comment elle l’a fait, augmente la pression sur les joueurs et, à mon avis, c’est maintenant une situation dans laquelle ils n’ont rien à gagner: si les joueurs sortent et disent qu’ils ne peuvent pas être d’accord ou qu’ils ne sont pas disposés à réduire leurs salaires de 30%, même si les vraies raisons sont qu’ils en ruineront financièrement certains, ils seront présentés comme ‘Réduction des paiements en raison du rejet des joueurs riches’ ”, a déclaré Rooney.

Et c’est que comme dans beaucoup de pays, les managers ont parlé dans les médias des coûts élevés, oui, de la masse salariale des équipes, une situation qui les amène à prendre des mesures drastiques, selon eux.

«Cela m’a paru étrange car toute autre décision dans ce processus a été prise à huis clos, mais cela devait être annoncé publiquement. Parce que? Nous pensons que c’est pour embarrasser les joueurs, les forcer et les coincer dans le paiement de la facture pour la perte de revenus “, a écrit Rooney.

Bien sûr, Rooney a clairement indiqué que les footballeurs veulent aider face à la situation sociale difficile que connaît également l’Angleterre, bien que cela signifie une perte pour la contribution du Trésor.

«Tous les joueurs de Premier League veulent et vont participer à apporter des contributions financières importantes en ces temps sans précédent. La déduction salariale proposée de 30% sur une période de 12 mois équivaut à plus de 568 millions d’euros de réductions de salaire et à une perte de contributions fiscales de plus de 227 millions d’euros pour le gouvernement. Quel effet cette perte de revenus a-t-elle sur le gouvernement et le système national de santé? Cela a-t-il été pris en compte dans la proposition de la Premier League et du secrétaire à la Santé Matt Hancock lorsqu’il a demandé aux joueurs de réduire leur salaire? Prendre une déduction salariale de 30% coûtera au Trésor des sommes importantes. Cela nuirait à notre NHS et à d’autres services financés par le gouvernement “, a-t-il conclu.