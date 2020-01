“Rosa parmi les plus jeunes amateurs. Je vais vous expliquer notre projet”

STRIANO (NA). Après trois victoires consécutives, qui avaient rapproché l’équipe de la zone des séries éliminatoires, Striano Calcio dans la dernière manche du championnat de Groupe D de première catégorie a subi un arrêt brutal sur le terrain de l’Atletico Marzano 16. Un revers qui ralentit la montée mais qui n’enlève rien à l’ambition de l’entreprise, qui continue de travailler sans relâche surtout sur le «front de la jeunesse».

JEU LEADER LE FIL

La Scuola Calcio Striano est en fait l’une des plus jeunes équipes de toute la scène footballistique de Campanie, dans le match contre Domicella, trois buts ont été marqués en 2003, un projet né il y a quatre ans avec l’équipe des moins de 17 ans composée de 2000 garçons et un personnel technique, dont la première équipe, l’école de la jeunesse et du football, composée de 15 entraîneurs dont 8 titulaires d’une licence Uefa B et 3 diplômés en sciences du sport.

LE DIRECTEUR PARLE

Le directeur général du club a parlé à nos microphones, Michele Marchesano, qui nous a expliqué en détail les projets et ambitions à moyen et long terme: “Nous avons commencé il y a quatre ans avec l’équipe des moins de 17 ans de 2000 et 2001 qui a ensuite participé au championnat de troisième catégorie. Aujourd’hui, notre école de football compte environ 300 membres, notre travail avec les jeunes se déroule donc rapidement quels que soient les résultats de la première équipe, qui a pourtant disputé des éliminatoires de troisième, un championnat de deuxième catégorie et maintenant, après le repêchage en premier, il se débrouille bien dans un nouveau tournoi difficile. “

Ph Striano sur le terrain

ÂGE MOYEN … SOUS MOYENNE

Année après année, l’âge moyen de l’équipe est resté constamment en dessous de la tendance moyenne des différents championnats auxquels elle a participé: «Nous avons commencé avec un groupe de 2000 et 2001, auquel très peu d’experts se sont ajoutés. L’année dernière, nous avons ajouté les 2002, puis dans le championnat actuel, plusieurs 2003 leur ont été ajoutés, en qui nous avons beaucoup confiance. Notre équipe est donc aujourd’hui composée de 10-11 classe ’03, puis 5-6 classe ’02 et enfin de ’00 et’ 01. Pour élever un peu l’âge moyen, les fidèles du Striano y réfléchissent, les garçons 94 et 95 qui ont épousé notre cause pendant un certain temps “.

CROISSANCE CONSTANTE

Travailler avec les jeunes n’exclut pas la possibilité de se battre pour des objectifs ambitieux: «Sans aucun doute, le projet est ambitieux et nous ne voulons certainement pas nous arrêter là. La saison prochaine, nous espérons disputer un championnat de haut niveau dans la première catégorie, et cette année, nous ferons tout pour tenter de gagner une place en playoffs. – Marchesano précise – En tout cas nous demanderons un repêchage, nous sommes une école de football et notre score nous permet de faire cette opération, nous avons une structure qui prévoit la formation de jeunes joueurs de la classe 2015 à 2004. secteur de base bien défini jusqu’en 2007-2008, puis le football de compétition à onze de 2004 à 2006, les moins de 16 ans, les moins de 17 ans du football à 5 ​​qui est premier au classement et les moins de 12 ans pour les femmes ».

VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT

Les idées pour l’avenir ne manquent pas: «Nous sommes une école de football Elité depuis cette année, nous avons un personnel formé et une bonne structure organisationnelle. Le stade municipal de Striano nous permet alors de bien planifier les différentes étapes année après année, l’idée est de construire à domicile des joueurs capables de concourir dans des ligues comme Excellence, Serie D et Lega Pro. 2004 et 2006, donc ceux qui restent avec nous ou les mettent dans la première équipe ou, si nous devions jouer le prochain championnat de promotion, feront partie de l’équipe des moins de 18 ans. “