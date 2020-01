Rosario Central a ruiné les débuts de Damonte dans l’ouragan

Les buts du match pour la section locale ont été marqués par Fabian Rinaudo (48 ‘2T) et Antony Silva (38’ 2T, contre). Tandis que le but visiteur a été réalisé par Norberto Briasco (16 ‘2T).

La figure de la réunion était Norberto Briasco. Le milieu de terrain Hurricane s’est démarqué contre Rosario Central en convertissant 1 but, en donnant 17 passes correctes et en bottant le but deux fois.

Jeremías Ledesma était un autre joueur clé du stade Gigante de Arroyito. Le gardien de but de Rosario Central a réalisé une belle performance contre Hurricane car il a arrêté 4 tirs et effectué 10 passes correctes.

C’était un jeu plein d’infractions, avec une forte dose de jeu brutal et plein d’interruptions. Il y a eu beaucoup de réprimandes: Lucas Merolla, Diego Novaretti, Emanuel Brítez, Nicolás Romat, Antony Silva, Andrés Chávez et Sebastián Ribas.

L’entraîneur de Rrosario Central, Diego Cocca, a organisé sur le terrain une formation 4-4-2 avec Jeremías Ledesma dans le but; Emanuel Brítez, Facundo Almada, Diego Novaretti et Nicolás Colazo sur la ligne défensive; Fabián Rinaudo, Emmanuel Ojeda, Ciro Rius et Diego Zabala au centre; et Lucas Gamba et Marco Ruben dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Israël Damonte ont été plantés avec une stratégie 4-4-2 avec Antony Silva sous les trois combinaisons; Carlos Araujo, Nicolás Romat, Lucas Merolla, César Ibáñez en défense; Mauro Bogado, Adrián Calello, Norberto Briasco et Rodrigo Gómez au milieu de la cour; et Martín Ojeda et Fernando Coniglio en tête.

Avec cette victoire angoissante, Rosario Central est arrivé à un point des dirigeants argentins et fluviaux.