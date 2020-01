Rosario Central est allé chercher un défenseur et a organisé l’arrivée de Joaquín Laso

Chapelet Central a subi la perte importante de Miguel Barbieri. Le Canalla n’était pas d’accord avec Racing et le défenseur est allé à Xolos de Tijuana Dans l’attente de la saison prochaine.

De plus, tout semble indiquer que Matías Caruzzo renforcera les Argentinos Juniors et il quittera également le club Rosario.

Face à cette situation, Diego Cocca a demandé aux dirigeants d’apporter oui ou oui à un ou deux défenseurs pour combler les lacunes laissées par les joueurs qui sont partis.

Le maximum pointé était Jonathan Schunke. Cependant, le défenseur expérimenté a décidé de rester à Estudiantes de La Plata.

Avec le refus de Gringo, Rosario Central a accéléré les négociations et fermé l’arrivée de Joaquín Laso, qui vient de jouer à l’Atlético San Luis.

Les anciens Vélez et Argentinos Juniors ont passé l’examen médical et sont devenus le premier renfort de Canalla. Plus de détails sur l’opération seront connus dans les prochaines heures, mais l’usine est arrivée avec le laissez-passer en leur possession.