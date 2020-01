Ross Embleton décroche le poste de Leyton Orient sur une base permanente

NORTHAMPTON, ANGLETERRE – 05 OCTOBRE: Leyton Orient Coach intérimaire Ross Embleton regarde pendant le Sky Bet League Two match entre Northampton Town et Leyton Orient au PTS Academy Stadium le 05 octobre 2019 à Northampton, en Angleterre. (Photo de Pete Norton / .)

Leyton Orient a annoncé que l’entraîneur-chef par intérim, Ross Embleton, occupera le poste de façon permanente.

Prise en charge permanente

Ross Embleton a signé un contrat glissant de 12 mois au Breyer Group Stadium.

L’homme de 38 ans a été initialement nommé directeur de gardien après le décès tragique de l’ancien directeur Justin Edinburgh.

Embleton a commencé la saison en tant que gardien et a supervisé une série régulière de résultats, y compris une série de trois victoires en octobre, où ils n’ont concédé qu’une seule fois.

Cependant, il a ensuite été rétrogradé à son ancien poste au club lorsque Carl Fletcher a été nommé directeur de la première équipe.

Le règne de Fletcher, cependant, fut de courte durée. Il a duré un peu moins d’un mois avec le club de l’est de Londres, n’ayant remporté aucun de ses cinq matchs en charge.

En conséquence, Embleton a repris une fois de plus et guide les O depuis.

S’adressant au site officiel de Leyton Orient, Nigel Travis a expliqué la nomination: «Pour un certain nombre de raisons, la saison a été difficile et donc le conseil d’administration, aux côtés de Martin Ling, a été très délibéré dans la recherche du nouvel entraîneur-chef du club et nous sont heureux de nommer Ross Embleton à ce poste. »

Embleton sera désormais chargé de garder l’Orient en Ligue Deux. Ils se situent actuellement à la 19e place avec 26 points, huit points devant la zone de relégation.

Cependant, ils sont actuellement dans une mauvaise forme, avec une seule victoire lors de leurs dix derniers matchs.

En conséquence, l’homme de 38 ans espère pouvoir changer cela. Les O affronteront la ville de Grimsby le samedi 11 janvier, avant d’affronter les prétendants aux barrages de Port Vale.

Embleton espère que ses signatures de janvier en cours pourront commencer.

Loanee George Marsh a prolongé son séjour, tandis qu’ils ont également signé le gardien Lawrence Vigouroux.

Photo principale

