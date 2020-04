Rosso: “Vicence en B? Approche prudente. Nous avons besoin de ratification par le Conseil fédéral”

Invité des colonnes de la Giornale di Vicenza Stefano Rosso, le président de Vicence a publié quelques déclarations sur les perspectives qui attendent la Serie C dans cette finale de la saison: «L’idéal aurait été de finir sur le terrain, mais je me rends compte des énormes difficultés qui doivent être affrontées et la santé passe avant tout par conséquent J’accepte la proposition d’hier, mais la promotion en B n’est pas encore considérée comme acquise et compte tenu de la manière dont les choses se déroulent jusqu’à ce que cette nouvelle proposition soit ratifiée par le Conseil fédéral de la FIGC, il vaut mieux adopter une approche prudente “.