Roy Keane blâme le joueur d’Everton pour son manque d’effort après la défaite de Chelsea – HITC

Everton a produit l’une de ses pires performances de la saison alors qu’il en a concédé quatre à Chelsea dimanche après-midi.

Dimanche après-midi, Roy Keane n’a pas été trop impressionné par l’effort de Mason Holgate lors du battage d’Everton 4-0 aux mains de Chelsea, comme il l’a déclaré à Sky Sports Premier League (08/03/20).

Tout en disséquant les buts de deuxième mi-temps – l’effort à long terme de Willian et Giroud poussant à la maison après un corner – Keane a fustigé Holgate pour son manque d’effort alors qu’il a déclaré que c’était “ fou ” de ne pas sortir pour essayer de bloquer l’effort de Willian. puis il s’est senti «intimidé» pour le quatrième de Chelsea.

Ce fut une autre performance défensive abjecte à Londres pour l’équipe de Carlo Ancelotti et de loin la pire performance globale d’Everton depuis qu’il a franchi les portes du club de Goodison Park.

Alors que le match était apparemment parti pour Everton à la mi-temps alors qu’ils étaient 2-0 à la baisse, Keane n’aimait pas que les choses simples du jeu ne soient pas honorées.

«Regardez Holgate [for Willian’s goal]», A déclaré Keane à Sky Sports. “Regardez les efforts de Holgate là-bas. Il vient de signer un nouveau contrat et il reçoit beaucoup de félicitations. Mais il doit sortir [and block Willian’s shot]. Les principes du jeu n’ont pas changé.

“Et encore. Holgate se fait intimider pour cet objectif [Giroud’s]. C’est fou. Nous aimons tous le beau football, mais le tacle fait partie du jeu et de son aspect physique. »

Bien que Holgate soit déçu de sa propre performance, il a été l’un des meilleurs interprètes sous Ancelotti et il y avait une grande raison pour laquelle il a récemment mis le stylo sur papier sur un nouveau contrat.

Les Toffees rêvaient d’un potentiel européen à la fin de la saison, mais les récents résultats et performances prouvent juste le gros travail qu’Ancelotti a entre les mains.

Lorsque la fenêtre de transfert d’été s’ouvre, des ajouts défensifs sont nécessaires car cet aspect de leur jeu a été leur point le plus faible cette saison.

