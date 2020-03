Roy Keane dit à Everton d’oublier le football en Ligue des champions – HITC

Everton a fait match nul 1-1 à domicile contre Manchester United dimanche.

Pundit Roy Keane a déclaré à Sky Sports (01/03, 16:25) qu’il pensait qu’Everton était «loin» du défi pour le football de la Ligue des champions.

Les Toffees étaient en action contre Manchester United dimanche après-midi, et ont pris une avance rapide lorsque le dégagement de David De Gea a canalisé dans le filet de Dominic Calvert-Lewin.

Bruno Fernandes a sauvé un point pour United grâce à une superbe frappe à longue distance, mais il y a eu un drame tardif alors que le but dévié de Calvert-Lewin a été controversé dans le temps additionnel.

Everton a dû se contenter d’un point, laissant les hommes de Carlo Ancelotti à la 11e place du classement de Premier League, à cinq points du top cinq.

Avec Manchester City potentiellement exclu de la Ligue des champions pour les deux prochaines années, la cinquième place pourrait être suffisante pour la qualification de la Ligue des champions cette saison.

Everton fait partie du peloton de chasse, et cinq points ne sont pas insurmontables, tandis que la qualification en Ligue Europa pourrait descendre à la 8e place, Everton étant à seulement trois points.

Maintenant cependant, le spécialiste Roy Keane pense qu’Everton peut «oublier» de défier les cinq ou six premiers, estimant que Sheffield United et Wolverhampton Wanderers pourraient être mieux placés.

Keane pense qu’Everton est toujours menaçant mais n’a jamais vraiment la qualité pour pénétrer dans les places de la Ligue des champions, et pense qu’ils sont “ loin ” maintenant, soulignant même la difficulté à amener des joueurs de qualité supérieure à Goodison Park s’ils ne peuvent pas entrer L’Europe .

“Cette idée qu’ils peuvent défier les cinq ou six premiers, non, oubliez-le”, a déclaré Keane. «Ils ont encore un long chemin à parcourir, et même pour défier les six premiers, nous parlons des quatre premiers. Sheffield United s’est visiblement amélioré, les Wolves vont désormais se classer parmi les quatre premiers. »

“Nous parlons d’Everton depuis cinq ou 10 ans, menaçant, dépensant toujours de l’argent, ils ont eu de très bons managers – peut-être pas de cette qualité réelle – mais ça attire ces joueurs, les joueurs veulent toujours aller un club où ils pensent qu’ils pourraient gagner des titres et jouer en Ligue des champions, et cette équipe s’en éloigne », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, Mourinho a repéré un problème avec l’équipe des Spurs… insiste sur le fait que les loups ne l’ont pas